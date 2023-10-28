طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، دول العالم بإلزام إسرائيل بتنفيذ هدنة فورية في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة الذي تقدم به الأردن.

جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».

ورحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وأضاف: «تصويت 120 دولة لصالح القرار، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان على شعبنا، وتهجيره من أرضه، وإحداث نكبة جديدة».

ودعا أبو ردينة، العالم أن يلتقط نتائج التصويت وأن يتعامل معها بجدية، وأشار إلى أن أغلبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية، الداعي إلى إقامة سلام دائم وشامل عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا بالوسائل السلمية، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي، وعلى أساس حل الدولتين.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة (بتوقيت القاهرة)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.

وصوّتت لصالح القرار - غير الملزم - 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة.

بالتزامن مع ذلك، يشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.