لافروف: تدمير غزة سيخلق كارثة تمتد لعقود إن لم تكن قرون

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، إنه "إذا تم تدمير غزة وطرد سكانها منها فهذا سيخلق كارثة لعقود إن لم يكن لقرون".

وأضاف لافروف، أنه من الضروري الإعلان عن برامج إنسانية لإنقاذ السكان في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب ما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات "مكثفة وغير مسبوقة" على كل أرجاء قطاع غزة، وهو القصف الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، وسط انقطاع كامل للإنترنت وشبكة الاتصالات.

وردا على هذا القصف غير المسبوق تطلق فصائل المقاومة دفعات صاروخية من غزة صوب المستوطنات والمدن الإسرائيلية.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير أحياء بكاملها، واستشهاد 7326 فلسطينيا، منهم 3038 طفلا، و1726 امرأة، و414 مسنا، إضافة إلى إصابة 18967 أخرين بجراح مختلفة.