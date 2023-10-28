محافظ الأقصر يتفقد سير أعمال إنشاء كورنيش البر الغربي بالقرنة

تفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، سير أعمال مشروع إنشاء كورنيش البر الغربي بمركز ومدينة القرنة.

وأوضح المهندس أسعد مصطفى، المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر، أن مشروع كورنيش البر الغربي يتضمن تطوير أماكن رسو العبارات واللانشات السياحية، وإقامة ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر.

وأضاف مصطفى، أن المشروع يتضمن إنشاء متنزهات وحدائق ترفيهية بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن إنشاء ساحات انتظار للأوتوبيسات السياحية، ومسرح مكشوف، ومطاعم، وكافتيريات، وأماكن جلوس وبرجولات خشبية، بجانب إنشاء ممشى زجاجي داخل النيل بطول 35 مترا، وتطوير الممشى الرئيسي بطول 500 متر، كما سيتم إنشاء مطعمين ونافورة مائية أمام المطاعم بمسطح 154 مترا مكعبا، و9 بازارات سياحية.

من جانبه، أكد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، أن مشروع تطوير كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، يأتي ضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود المحافظة في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، مع الحفاظ على الهوية البصرية لها.