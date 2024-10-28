مسئولة بالتموين: وضعنا خطة لنشر كل نماذج التجارة الحديثة بمختلف المحافظات

قالت الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنَّ الوزارة وضعت خطة لنشر كل نماذج التجارة الحديثة بكل المحافظات.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة «الشمس»، مساء الاثنين، أن مثل هذه النماذج كانت متمركزة تحديدًا في القاهرة والإسكندرية فقط، لكن الجهاز يعمل على نشر هذه النماذج بكل محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أنّ الجهاز نجح حتى الآن في نشر 18 مشروعًا متنوعًا بين مناطق وخدمات تجارية، موضحة أن كل منطقة تحتوي على عدة مكونات مثل مركز تجاري أو أسواق مفتوحة أو أسواق اليوم الواحد أو أسواق الجملة أو أنشطة لوجستية أخرى.

ولفتت إلى أن مثل هذه الأمور تكون موجودة في منطقة واحدة وتخدم محافظة بأكملها.

ونوهت بأنه جرى اليوم التعاقد على ثلاث مناطق، اثنتان منها في بني سويف وأخرى في الشرقية، موضحةً أن هذه باكورة مشروعات الوزارة في بني سويف.

وأفادت بأن هناك عقد شراكة بين الجهاز والمحافظة، بحيث يتم طرح الأرض على المستثمرين والمطورين، مقابل حق انتفاع، مؤكدة أن كل المشروعات تكون بالشراكة مع القطاع الخاص.



ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخية، عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة، جاء ذلك تحت رعاية وحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.