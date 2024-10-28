الخارجية الإيرانية: لن نتنازل عن حقنا في الرد على إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الإثنين، إن «طهران لن تتنازل عن حقها في الرد على الكيان الصهيوني»، مشيرًا إلى أنه «حق تلتزم به الحكومة بكل جدية وصرامة».

وبحسب وكالة «تسنيم» للأنباء أضاف بقائي، خلال مؤتمر صحفي: «بغض النظر عن أي رسائل متبادلة، فإننا مصممون على ردنا بشكل حازم وقوي».

وأكمل: «موقفنا واضح، وسنستخدم جميع الأدوات اللازمة للرد الحاسم. سيتم تحديد نوع الرد بناءً على طبيعة الهجوم الذي حدث».

ونوه أن «الدعم الأمريكي المتواصل يزيد من جرأة الكيان»، قائلًا إن «حكومات الولايات المتحدة عليها كبح هذا الكيان، وليس التوقع بأن تلتزم طهران بضبط النفس».

ولفت إلى أن «المشكلة الحقيقية تكمن في استمرار جرائم الكيان الصهيوني، والاحتلال المستمر منذ 80 عامًا».

وذكر أن «بلاده استغلت كل فرصة على الصعيدين الدولي والثنائي، لحشد المجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية ومساعدة النازحين».

وأفاد بأن كل مشاورات بلاده الأخيرة ركزت على وقف الجرائم بشكل فوري في غزة ولبنان، وحشد المجتمع الدولي لمساعدة النازحين، ومحاولة تحميل الكيان الصهيوني المسئولية.