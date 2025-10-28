ماليزيا تعلن استعدادها للانضمام إلى بريكس فور قبولها

أعلن رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم استعداد بلاده للانضمام إلى مجموعة "بريكس" في أسرع وقت ممكن، مجددا التأكيد على تمسك كوالالمبور بالانضمام إلى المجموعة.

وقال إبراهيم، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان": "نعم، بالطبع ما زلنا نرغب في الانضمام إلى بريكس إذا تم قبولنا غدا، فسوف ننضم غدا".

ويأتي هذا التصريح في ظل تزايد اهتمام عدد من الدول الآسيوية بالانضمام إلى "بريكس" التي تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي.

ومن جهته، أكد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على هامش اجتماعات قمة "أسيان" في كوالالمبور أن بلاده ستقدم الدعم التام لماليزيا في مساعيها للانضمام إلى مجموعة "بريكس" بعضوية كاملة.