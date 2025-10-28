لوفتهانزا تلغي عددا من الرحلات الأوروبية والمحلية من جدولها الصيفي 2026 لخفض التكاليف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الثلاثاء إلغاء عدد من الرحلات الأوروبية والمحلية من جدولها الصيفي 2026 في محاولة لخفض التكاليف.

ولن تقوم لوفتهانزا بتسيير رحلات بين فرانكفورت ومدينة تولوز بفرنسا، ولا بين ميونخ و تالين، عاصمة إستونيا، وفقا للجدول المقرر تطبيقه ابتداء من 29 مارس 2026.

كما تم إلغاء الرحلات الجوية بين ميونخ وأوفيدو بإسبانيا.

من ناحية أخرى، من المقرر أن تقوم لوفتهانزا بتسيير رحلات محلية أقل إلى ميونخ وفرانكفورت، بالإضافة إلى تقليص الرحلات داخل ألمانيا بواقع 50 رحلة بسبب الضرائب المرتفعة والرسوم الأخرى.