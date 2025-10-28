كينيا: مقتل 11 شخصا في تحطم طائرة أثناء توجهها إلى محمية ماساي مارا الوطنية

لقي 11 شخصا ، معظمهم من السياح الأجانب ، حتفهم في حادث تحطم طائرة في منطقة كوالي الساحلية الكينية فجر اليوم الثلاثاء، بينما كانت في طريقها إلى وجهة سياحية شهيرة هي محمية ماساي مارا الوطنية.

وقالت شركة الطيران، مومباسا سفاري الجوية، في بيان لها إن ثمانية ركاب مجريين وألمانيين اثنين كانوا على متن الطائرة، وإن الطيار الكيني لقي حتفه أيضًا.

وبحسب السلطات، وقع الحادث في منطقة تلال وغابات على بعد نحو 40 كيلومترا (24 ميلا) من مطار دياني.

ولم تؤكد شركة الطيران وقت مغادرة الطائرة لمدرج المطار ، قائلة إن الطيار أخفق في التواصل مع برج مراقبة المطارعند المغادرة وحاول المراقبون التواصل معه لمدة 30 دقيقة قبل تحديد موقع الطائرة.

وقال مفوض مقاطعة كوالي، ستيفن أوريندي، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، إن وكالات التحقيق تواصل بحث أسباب تحطم الطائرة الذي وقع عند الساعة 05:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وكانت الأمطار غزيرة في منطقة كينيا الساحلية في ذلك الوقت.

وقال المسؤولون إن النيران اندلعت في الطائرة، تاركة حطامًا محترقًا في مكان الحادث.

وقال شهود لـ (أ ب) ، إنهم سمعوا دويًا عاليًا، وعند وصولهم إلى مكان الحادث، وجدوا بقايا بشرية غير قابلة للتعرف عليها.

وذكرت هيئة الطيران المدني الكينية في وقت سابق إن 12 شخصا كانوا على متن الطائرة، وهي من نوع سيسنا كارافان.