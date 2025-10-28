مدير تعليم القليوبية يكرم بسملة وتغريد لفوزهما في تحدي القراءة العربي

كرم مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، الطالبتين بسملة صلاح الدين من مدرسة النور للمكفوفين ببنها، وتغريد محمد عبد العليم من مدرسة الخصوص الرسمية للغات، لفوزهما بالمراكز المتقدمة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" في موسمها التاسع على مستوى الوطن العربي.

وحصلت الطالبة بسملة صلاح الدين على المركز الثاني عربيًا في فئة أصحاب الهمم، لتكون نموذجًا يحتذى في الإرادة والتحدي، بينما جاءت تغريد محمد عبد العليم في المركز الخامس عربيًا بعد قراءتها أكثر من 550 كتابًا، ما يعكس تفوقها الثقافي والمعرفي اللافت.

جاء التكريم بحضور محمد حسن جاد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وتحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، في إطار حرص المديرية على دعم وتشجيع الطلاب المبدعين وتحفيزهم على مواصلة التميز في مختلف المجالات.

وأشاد مدير تعليم القليوبية بعزيمة الطالبتين وإصرارهما، مؤكداً أنهما يمثلان مصدر فخر للمحافظة ومصر بأكملها، مثمنًا كذلك جهود العاملين في قطاع التعليم لدعمهم ورعايتهم للمواهب المتميزة.

وأشار "عبده" إلى أن هذا التكريم يعكس إيمان مديرية التعليم بأن الاستثمار في العقول هو الطريق الأمثل لبناء المستقبل، وأن القراءة هي مفتاح المعرفة والتطور.

وفي ختام الحفل، قدم مدير المديرية شهادات تقدير للطالبتين والقائمين على المسابقة، متمنيًا لهما دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهما التعليمية والحياتية.





