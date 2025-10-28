أوبن أيه آي تمضي قدما في تغيير نموذج أعمالها وشراكتها مع مايكروسوفت

أعلنت شركة تطبيقات الذكاء الاصطناعي أوبن أيه.آي اليوم الثلاثاء، أنها إعادت تنظيم هيكل ملكيتها وتحويل وضعها القانوني إلى شركة ذات منفعة عامة، في حين أعلنت هيئتان حكوميتان أساسيتان، وهما ممثلا الادعاء العام في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا، عدم معارضتهما للخطة.

وتمهد إعادة الهيكلة الطريق أمام شركة تطوير منصة محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي لتسهيل السعي لتحقيق أرباح من تقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حتى مع بقائها تقنيا تحت سيطرة منظمة غير ربحية.

وقالت ممثلة الادعاء العام في ولاية ديلاوير كاثي جينينجز، وممثل الادعاء العام في كاليفورنيا روب بونتا، في بيانين منفصلين إنهما لن يعترضا على الاقتراح، ما ينهي على ما يبدو أكثر من عام من المفاوضات والإعلانات حول مستقبل حوكمة أوبن أيه.آي والسلطة التي سيتمتع بها المستثمرون الهادفون للأرباح ومجلس إدارتها غير الربحي على التكنولوجيا التي تمتلكها الشركة.

كما أعلنت أوبن أيه.آي عن توقيع اتفاقية جديدة مع مايكروسوفت، الداعم القديم، تتيح لأوبن أيه.آي حصةً تبلغ حوالي 27% في شركة أوبن أيه.آي الجديدة الهادفة للربح، لكنها تغير بعض تفاصيل شراكتهما الوثيقة.

وكان ممثلا الادعاء العام لولايتي ديلاوير، حيث تأسست أوبن أيه.آي، وكاليفورنيا، حيث يقع مقرها الرئيسي الآن، قد أعلنا تحقيقهما في التغييرات المقترحة.

وقال بونتا: "سنراقب أوبن أيه.آي عن كثب لضمان التزامها المستمر بمهمتها الخيرية وحماية سلامة جميع سكان كاليفورنيا".

وأعلنت أوبن أيه.آي أنها أكملت إعادة هيكلتها "بعد ما يقرب من عام من الحوار البناء" مع مكاتبها في كلتا الولايتين.