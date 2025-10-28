تسليم 1473 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية في الغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، عن تسليم إحدى الجمعيات الخيرية عدد 1473 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت إشراف المديرية.

وأكدت حسناء إبراهيم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية للتيسير عليهم وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أنه مع تسليم رؤوس الماشية، تم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية من مكاتب البريد بالوحدات المحلية التابعة لكل قرية، مع المتابعة الشهرية لرؤوس الماشية والتأكد من وصول التغذية، وتوفير الرعاية الطبية البيطرية اللازمة، لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها باعتبارها مصدر رزق دائم ودخل ثابت للأسر المستفيدة.

وأضافت أن اختيار الحالات المستفيدة تم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومديرية الطب البيطري بالغربية.