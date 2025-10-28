• اثنان في قلقيلية والثالث في نابلس وفق شهود عيان ومصادر محلية

أصيب 3 فلسطينيين، الثلاثاء، جراء هجمات مستوطنين استهدفت قاطفي زيتون في مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن مستوطنين هاجموا مزارعي بلدتي سنجل وترمسعيا شمالي رام الله (وسط) ومنعوهم من الوصول إلى حقول الزيتون.

وأوضحت المصادر أن الجيش الإسرائيلي تدخل وأطلق قنابل الغاز المسيل للدموع.

وشمال الضفة، قال شهود عيان للأناضول، إن نحو 100 مستوطن هاجموا عائلات فلسطينية في بلدة كفر قدوم شرقي قلقيلية خلال قطف الزيتون واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إصابة مواطنين اثنين على الأقل.

وأكد الشهود أن مسنا فلسطينيا أصيب برضوض جراء تعرضه للضرب من قبل مستوطنين إسرائيليين هاجموا مزارعين في بلدة جوريش جنوبي نابلس.

ولفتوا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين أجبروا المزارعين الفلسطينيين على إخلاء حقولهم.

يتزامن هذا مع تصاعد ملحوظ في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المزارعين الفلسطينيين بالضفة الغربية مع حلول موسم قطف الزيتون الذي يبدأ عادة في الثلث الثاني من أكتوبر كل عام.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة خلال عامي الإبادة بغزة، "تسببت في استشهاد 33 مواطنا، وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا"، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.​​​​​​​