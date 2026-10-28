 سوريا: عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها

دمشق - ( د ب أ )
نشر في: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 28 أكتوبر 2026 - 1:19 م

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم الأربعاء عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن ‏علوش قوله إن حركة المسافرين والحركة التجارية عبر ‏منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية عادت إلى طبيعتها اعتباراً من صباح ‏اليوم.

وكان علوش أوضح ، في تصريح مساء أمس، أنه رغم إعلان الهيئة إغلاق المنفذ إلا أنها حرصت على استثناء ‏الحافلات التي تقل المعتمرين العائدين إلى الوطن بعد أداء مناسك العمرة، إضافة إلى ‏المسافرين الذين تستدعي حالاتهم المرضية والإنسانية تسهيل عبورهم.‏

وأكد أن الكوادر واصلت عملها على مدار الساعة لاستقبال هذه الحالات وتقديم ‏التسهيلات اللازمة لها، مشيراً إلى أن المنفذ استقبل أكثر من 1600 معتمر، جرى ‏تسهيل إجراءات دخولهم وتأمين عبورهم بكل يسر.‏

وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق منفذ ‏نصيب ‏الحدودي مع الأردن، وذلك بسبب الأوضاع ‌‏الراهنة والتطورات ‏الميدانية في محافظة درعا.‏

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