سوريا: عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية اليوم الأربعاء عودة حركة المسافرين عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن لطبيعتها.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي في الهيئة مازن علوش قوله إن حركة المسافرين والحركة التجارية عبر منفذ نصيب الحدودي مع المملكة الأردنية عادت إلى طبيعتها اعتباراً من صباح اليوم.
وكان علوش أوضح ، في تصريح مساء أمس، أنه رغم إعلان الهيئة إغلاق المنفذ إلا أنها حرصت على استثناء الحافلات التي تقل المعتمرين العائدين إلى الوطن بعد أداء مناسك العمرة، إضافة إلى المسافرين الذين تستدعي حالاتهم المرضية والإنسانية تسهيل عبورهم.
وأكد أن الكوادر واصلت عملها على مدار الساعة لاستقبال هذه الحالات وتقديم التسهيلات اللازمة لها، مشيراً إلى أن المنفذ استقبل أكثر من 1600 معتمر، جرى تسهيل إجراءات دخولهم وتأمين عبورهم بكل يسر.
وكانت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية أعلنت أمس الثلاثاء إغلاق منفذ نصيب الحدودي مع الأردن، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة والتطورات الميدانية في محافظة درعا.