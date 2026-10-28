محافظ مطروح يوجه بحزمة إجراءات لدعم التعليم والزراعة والاستثمار ومتابعة المشروعات

عقد الجهاز التنفيذي لمحافظة مطروح، برئاسة اللواء محمد الزملوط، اليوم الأربعاء، الجلسة العاشرة للمجلس التنفيذي للمحافظة لعام 2026، بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني، السكرتير العام، والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن ومديري المديريات والجهات المعنية؛ لمتابعة ملفات العمل الخدمي والتنموي ومعدلات تنفيذ المشروعات، ومناقشة الإجراءات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع جهود التنمية بمختلف أنحاء المحافظة.

وخلال الاجتماع، ووجه محافظ مطروح بتكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب، مع التركيز على مهارات القراءة والكتابة باعتبارها أساس التحصيل الدراسي، والتوسع في المبادرات التعليمية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف ومؤسسات المجتمع المدني، ودعم مبادرة «اقرأ» وأنشطة تحفيظ القرآن الكريم، والتوسع في البرامج التعليمية والأنشطة المدرسية، وتنظيم مسابقات لاكتشاف المواهب العلمية والفنية والرياضية والثقافية بين الأطفال والشباب، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية قدراتهم، إلى جانب الاهتمام بتشجير المدارس ومتابعة أعمال الزراعة والصيانة لتحسين البيئة المدرسية.

وشملت التكليفات تكثيف متابعة مشروعات مياه الشرب ومحطات التحلية، والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية والتزامها بالجداول الزمنية المحددة، ودراسة مقترح تنظيم فترات لترشيد استخدام مياه الآبار في ري النخيل بواحة سيوة خلال فصل الشتاء، بما يحافظ على الموارد المائية، مع مراعاة احتياجات المحاصيل الزراعية الأخرى وعدم التأثير على الإنتاج الزراعي.

كما وجّه المحافظ الجهات المعنية بسرعة استكمال مشروعات الخطة السابقة، ومتابعة معدلات التنفيذ والعمل على الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع إجراء مراجعات فنية للطرق التي جرى تنفيذها ورصفها؛ للتأكد من جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية.

وفي ملف متابعة المشروعات، شدد المحافظ على تكثيف الجولات الميدانية بمختلف المدن والمراكز، وسرعة تذليل المعوقات التي تواجه التنفيذ، وإعطاء الأولوية للمشروعات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بتنمية المواهب والكوادر الإدارية، وجّه بإعداد برامج ومسابقات لاكتشاف مواهب الأطفال والشباب في مختلف المجالات، مع الاهتمام بالمواهب في القرى والمراكز، وإعداد تصور لتقييم أداء القيادات التنفيذية والإدارية وفقًا لمعايير كفاءة الأداء ومعدلات الإنجاز والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب تأهيل صف ثانٍ من الكوادر الإدارية القادرة على تحمل المسئولية، بما يدعم كفاءة العمل التنفيذي.

وعلى صعيد دعم الاستثمار، وجّه المحافظ بدراسة مقترح تخصيص مساحة تقدر بنحو 500 فدان بمنطقة رأس الحكمة لإقامة منطقة صناعية تخدم الأنشطة الصناعية واحتياجات الشركات، مع بحث الجوانب الفنية والتنفيذية اللازمة للمشروع، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تمتلكها المحافظة، ودعم المشروعات التي تسهم في دفع التنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.