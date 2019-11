تحل اليوم ذكرى ميلاد فريدريك أنجلز، الفيلسوف ورجل الأعمال الألماني، الذي ترك أثرًا في الفلسفة الألمانية والفكر العربي والغربي على حد السواء، كما كان من أبرز الممهدين لعلم الاجتماع وعلومه؛ فهو من أبرز الفلاسفة شيوعا في عصره وأفكاره الأكثر شيوعًا بين القراء، ولقّب بأبو النظرية الماركسية إلى جانب كارل ماركس.

ولد فريدريك انجلز في 28 نوفمبر 1820، بمدينة تدعي بارمن في بروسيا، لعائلة ألمانية ثرية تنتمي إلى المذهب البروتستانتي، وأب وأم مسيحيين، وفضلا عن أنه تربى على مبادئهم إلا أنه في النهاية كبر ليصبح ملحدًا.

ترعرع انجلز في وقتٍ يموج بالاضطرابات، حيث انجذب في شبابه لأفكار الفلسفة الألمانية، خصوصًا لتلك التي بلورها جورج هيجل، الذي رأى الكون كعمليةٍ من التطوير والتغيير المتواصل.

كان أحيانًا ما ينظَر إلى فريدريك إنجلز باعتباره تابعًا لكارل ماركس، لكنه كان مناضلًا ومفكّرا اشتراكيًا رائدًا في حد ذاته، وذلك لكونه مفكر ومناضل من أجل حقوق الطبقه العاملة، لكن اسهاماته في الاشتراكية غالبا ما تشوه أو تضلل وينتقص من قيمتها.

*إنجازات فريدريك إنجلز

في عام 1838 أرسله والده للعمل ككاتب دون أجر في مكتب تجاري في مدينة بريمن، وأثناء عمله في بريمن بدأ إنجلز بقراءة المزيد من الأعمال الممنوعة للعديد من المؤلفين، مثل لودفيج بورنه، وكارل جوتسكوف، وهاينرش هاينهن وجورج فيلهلم فريدريش هيغل، ومن بين كل المؤلفين كان هيغل مُلهمه.

بعد اندماجه بالمجتمع الهيجلي، انضمّ إنجلز إلى جمعية الهيجليون الشباب برفقة برونو باور وماكس شتاينر، حيث حولته هذه الجمعية بسهولة إلى ملحد، بالإضافة إلى أن إنجلز كان معارضًا لديانته من بداية الأمر.

. في عام 1838 كتب قصيدة The Bedouin التي كانت أول أعماله المنشورة في Bremisches Conversationsblatt، ثم بدأ بكتابة المقالات الصحفية واتخذ لنفسه اسمًا مستعارًا هو فريدريك أوزوالد بسبب كتاباته المواجهة التي تسببت بالمشاكل لعائلته المسيحية الملتزمة.

. في عام 1842 أرسله والداه للعمل في معمل لصناعة خيوط الخياطة، معتقدين أن هذه الخطوة ستغير تفكيره الليبرالي، ولكن في طريقه إلى إنجلترا التقى كارل ماركس في مكتب للصحيفة الألمانية Rheinische Zeitung، حيث نشر مقالاته المتحدثة عن مشاكل البطالة والأحوال المعيشية السيئة لعمال المصانع.

. في عام 1843، التقى بالفيلسوف الفرنسي موزس هس، والذي أقنعه بأن الشيوعية هي الطريق الوحيد لتطور وتقدم المجتمع، حيث أخذ إنجلز بنصيحته وانتقل إلى مانشستر، وذلك للعمل في معمل والده وحقق تقدمًا كبيرًا، بينما أخذ وقته في كتابه المقالات.

. في عام 1844 قابل كارل ماركس في باريس حيث تعاونا على تأليف كتاب العائلة المقدسة The Holy Family الذي انتقد الهيجليون الشباب، نشر الكتاب في شهر شباط عام 1845.

. بين عامي 1845-1848 كان إنجلز وكارل ماركس في بروكسل حيث انضما لحزب الشيوعيين الألمان، الذي أصرَّ على تأليف كتيّب مفصل عن مبادئ الشيوعية ليصبح فيما بعد معروفًا باسم بيان الحزب الشيوعي Communist Manifesto ونشر لأول مرة في 21 فبراير عام 1848، وأعيد نشره مرات عديده حتى اليوم.

. في نوفمبر عام 1850 انتقل إنجلز إلى لندن لينضم إلى ماركس ويدير من بعيد معمل والده في مانشستر ليؤمن الدعم المادي لماركس، وبنفس الوقت كان إنجلز يكتب عمله البارز "حرب الفلاحين في ألمانيا" الذي كان يعتمد على حركة الإصلاح البروتستانتي.

. في عام 1883، توفي كارل ماركس وقد واجه إنجلز صعوبة في الحفاظ على روح الشيوعية، واشتهر منذ ذلك باسم الماركسي الأول، كما عمل على تحرير المجلدات غير المنتهية من مجوعة كتب ماركس الشهيرة: رأس المال Das Kapital حيث تمكن من وضع اللمسات الأخيرة عليها.

. نجح إنجلز في تأليف العديد من الكتب التي ساهمت بشكل كبير في عالم الأدب، حيث نشر العديد من المقالات وأكثر من 12 كتابًا خلال حياته، ولكن أكثر أعماله المعروفة حتى الآن هو كتاب حالة الطبقة العامة في انجلترا The Condition of the Working Class in England، الذي كتبه في عام 1844، وتم نُشره باللغة الألمانية عام 1845 وباللغة الانكليزية في عام 1892.

في الرابعة والستين من عمره كتب انجل "أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" الذي ناقش التغيرات البنيوية للعائلة في تلك الفترة ووضع نظرياته الخاصة بنشأة هذه المفاهيم، ومع أن أفكاره تلك تحديت في الكثير من المرات اللاحقة من الباحثين، فهي لا تزال تمتلك جمهورها حتى اليوم.

كان إنجلز مهتمًا بالشعر وصيد الثعالب وكان شعاره الشخصي “خذ الأمور ببساطة” كما كان إنجلز متعدد اللغات حيث أتقن الانكليزية والروسية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية و الأيرلندية والأسبانية والبولندية، وقد أشاد القائد الشيوعي الروسي فلاديمير لينين بالفيلسوف إنجلز في خطاباته حيث قدّر جهوده مع كارل ماركس لشرح النظام الاشتراكي للعالم.

* أشهر أقوال فردريك انجلز

1- الحرية هي إدراك الضرورة.

2- إن الدولة لا تُبطل، بل تذوي.

3- بعض قوانين الدولة التي تستهدف محاربة الجريمة أكثر إجرامية منها.

4- يجب أن يبرر كل شيء وجوده أمام مقعد حكم المنطق، أو يتخلى عن وجوده.

5- منذ اليوم الأول وحتى يومنا هذا، كان الطمع الخالص هو الروح الموجهة للحضارة.

*وفاة فريدريك إنجلز بسبب المرض

توفي فريدريك إنجلز، بسرطان الحنجرة في لندن يوم الخامس من أغسطس عام 1895، وبناءًا على رغبته تم نثر رماده في Beachy Head، التي تقع بالقرب من مدينة إيستبورن في إنجلترا.

* حقائق عن لقاء فريدريك إنجلز وكارل ماركس

في اللقاء الأول الذي جمع فريدريك إنجلز والفليسوف والاقتصادي الألماني كارل ماركس لم يستلطف بعضهما الآخر.

دعم إنجلز ماركس كثيرًا وحرر كتابه Das Kapital إلا أنَّه شخصيًا لم يعجب بهذا العمل لماركس.

كان إنجلز دائما يعتبر نفسه في المركز الثاني وكان دائمًا يضع ماركس أمامه، وبناء علي ذلك مرت صداقة إنجلز وماركس بفترة حرجة بسبب صديقة إنجلز ماري بيرنز.