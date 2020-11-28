منتخب السلة يحقق الفوز الثاني في تصفيات أمم إفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فاز منتخب مصر الأول لكرة السلة رجال على نظيره منتخب الرأس الأخضر بنتيجة 91/ 82 ضمن الجوله الثانية من تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة إفريقيا وذلك فى المباراة التي أقيمت على صالة كمال شلبي بنادي الاتحاد السكندري .

وحقق منتخب مصر الفوز فى فترات المباراة الأربعة، حيث تقدم في الفترة الأولى 21-20 ثم في الفترة الثانية 44-38 والفترة الثالثة 67-59 والفترة الرابعة والأخيرة 91-82.

وحصل اللاعب عمرو الجندى من منتخب مصر على لقب أفضل لاعب فى المباراة.

بهذا الفوز ارتفع رصيد مصر إلى 4 نقاط من الفوز فى مباراتين وارتفع رصيد منتخب الرأس الأخضر إلى 3 نقاط وهو نفس رصيد منتخب أوغندا بينما جاء المنتخب المغربى فى المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

ويتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع كلًا من المغرب وأوغندا والرأس الأخضر فى البطولة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.