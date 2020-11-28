أستون فيلا والهلال وصن داونز يهنئون الأهلي بـ «التاسعة»

حرصت أندية بايرن ميونيخ واستون فيلا وصن داونز والهلال السعودي علي تهنئة الأهلي بالفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا علي حساب الزمالك 2-1 .

وكتب الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "من بايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل".

فيما نشر استون فيلا تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها "تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري، نادي القرن في إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة".

وقال صن داونز الجنوب أفريقي عبر حسابه الرسمي على تويتر "مبروك للنادي الأهلي على التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه".

وأضاف "مبروك لبيتسو موسيماني على تتويجه باللقب للمرة الثانية ورفع علمنا عاليًا".

كما قدم نادي الهلال السعودي التهنئة للأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، وقال النادي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر :"نبارك للنادي الأهلي وجماهيره تحقيق دوري أبطال إفريقيا وإضافة النجمة التاسعة في سجلاته".