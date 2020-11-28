الهند تسجل أكثر من 41 ألف إصابة جديدة بكورونا و485 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الهندية، ارتفاع إجمالي حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 9 ملايين و351 ألفا و110 إصابات، وذلك عقب تسجيل 41 ألفا و322 إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الصحة الهندية -حسبما نقلت قناة (إنديا تي في) الهندية اليوم السبت- أنه تم تسجيل 485 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 136 ألفا و200 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل حتى هذه اللحظة إلى 8 ملايين و759 ألفا و969 شخصا، في حين بلغ عدد حالات الإصابة النشطة في البلاد 454 ألفا و940 حالة.