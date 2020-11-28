هنأ محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، عشاق وجماهير القلعة الحمراء، على التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، على حساب الزمالك 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الجمعة على ستاد القاهرة.

ونشر كهربا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «آنستجرام» صورًا له بقميص النادي الأهلي وهو يقبل كأس دوري الأبطال وصورة أخرى في طفولته بزي الأهلي أيضًا وهو يحمل الكأس بيديه.

وعلق كهربا على الصور قائلًا:" أنا الأهلي اللي كان والحاضر، الحمدلله حلمي اتحقق وأخدنا أغلى بطولة في حياتي، ده اليوم اللي سعيت له وبذلت كل ما بوسعي حتى أعود لبيتي".

وأتم:" هنا طفولتي، هنا كبرت ومن أجله حاربت، مبروك لأعظم جمهور في الكون التالتة شمال حياتي كلها".