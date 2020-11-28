التفتيش المالي والإداري بالأقصر يحيل ١٢ موظفا للتحقيق

أعلنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، اليوم السبت، تجهيز تقرير وافٍ خلال شهر نوفمبر الجاري ٢٠٢٠ م، بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة؛ للتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب؛ لتحقيق التنمية نظرًا للحملات التي يقوم بها أعضاء التفتيش بمجلس مدينة الأقصر، وكذا متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الإدارات الخدمية التابعة للمدينة.



وقال عبد الحميد الكيلاني، مدير إدارة التفتيش، إن الحملات والمتابعات المستمرة كشفت عن تحويل ١٢ موظفًا من مختلف المناطق من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية؛ بسبب إهمالهم في العمل، موضحاً أنه تم تحرير ٩ محاضر مخالفة، بالإضافة إلى تحرير ١١٢ محضر أعمال تم الحفظ عليها، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.



ومن جانبه، أوضح العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، استمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات؛ لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.