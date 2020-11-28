عمرو أديب: إغلاق باب العلاقات مع إفريقيا كان خاطئا ودفعنا ثمنه غاليا

قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنوب السودان اليوم هامة في إطار التقارب مع الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن «إغلاق باب العلاقات مع القارة السمراء كان خاطئًا ودفعنا ثمنه غاليًا»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، أن ممصر بدأت خلال السنوات الماضية تحسين العلاقات مع دول الجوار، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بمكانة كبيرة في إفريقيا.

ولفت إلى تأثير زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان لأول مرة، والتصريحات عن سد النهضة والنيل وأمن مصر والسودان والعلاقات مع جنوب السودان وإثيوبيا، قائلًا إن الاستثمار في العلاقة يؤتي بنتيجة ويفتح أبوابًا للتعاون والتبادل التجاري والتفاهم.

وأشار أديب، إلى أن علاقات مصر مع فرنسا وبريطانيا كانت أقوى من العلاقات مع السودان وجنوب السودان، مناشدًا رجال الأعمال المصريين بالاستثمار في الدولتين الإفريقيتين باعتبارها فرصة مذهلة.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، إلى جنوب السودان، في زيارة رسمية هي الأولى له، حيث كان في استقباله بمطار جوبا الدولي، رئيس جنوب السودان، سلفا كير.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات ثنائية، مع رئيس جنوب السودان، سلفا كير، بحضور وفدي البلدين.