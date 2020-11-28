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المغرب يسجل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:06 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 8:06 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 349 ألفًا و688 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 50 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5739.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4538 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 298 ألفًا و574.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 61 مليون إصابة.


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