عمرو أديب: ما حدث مع شيكابالا تنمر وعنصرية

علق الإعلامي عمرو أديب على تنمر البعض على لاعب نادي الزمالك شيكابالا، قائلًا: «ما حدث مع شيكابالا تنمر وعنصرية ولا نقبل حدوث الأمر، هذا شخص ومواطن مصري له حقوق».

وقال أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBCمصر»، مساء السبت، إن «القلة التي تنمرت على اللاعب قررت استخدام أقذر أسلوب في الانتقام من لاعب أحرز هدفًا»، مؤكدًا أن التنمر أمر غير مقبول.

وأكد أن شيكابالا أحرز هدفًا تاريخيًا رغم هذه المحاولات، معلقًا: «أمر مرفوض من أي جمهور وهذه أمور لا علاقة لها بالإنسانية، وما حدث مع شيكابالا مؤلم»، وفقًا لتعبيره.

واستنكر سعادة البعض بانتهاء المباراة دون اشتباك اللاعبين بالأيدي، متابعًا: «ناس بتقول الحمد لله خرجوا من غير ما يضربوا بعض الحمد لله سلموا على بعض، هو ده أملك؟ ده الطبيعي، وجمهور مين اللي يرجع بالروح دي؟».

وناشد أديب، الأجهزة المعنية في الدولة سواء رياضية أو أمنية، اتخاذ إجراءات مشددة ضد الأمر، قائلًا: «الموضوع لا يجب أن ينتشر ولا يسكت عليه».

وتنمر عدد من جماهير النادي الأهلي على لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق «شيكابالا»، وذلك عقب نهائي بطولة إفريقيا الذي أقيم، أمس الجمعة بين الأهلي والزمالك، وانتهى بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وخلال الساعات الماضية، تصدر فيديو تتراوح مدته نحو 45 ثانية مواقع التواصل الاجتماعي تجمع فيه عدد من الجماهير حاملين كلب أسود اللون وأطلقوا عليه اسم شيكابالا.