خارجية روسيا: لافروف يبحث مع نظيره الأرميني الوضع الراهن في ناجورنو كارا باخ

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأرميني آرا أيفازيان؛ ناقشا خلالها الوضع الراهن في ناجورنو كارا باخ، كما بحثا تفاصيل الزيارة المُقرر إجراؤها من جانب الأخير إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال المكتب الإعلامي للخارجية الروسية - في بيان - "جرت اليوم محادثة هاتفية بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الخارجية الأرميني آرا أيفازيان، وناقش الجانبان التقدم الذي تم تحقيقه في تنفيذ ما جاء في بيان 9 نوفمبر الصادر عن قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا لتسوية أزمة ناجورنو كارا باخ، كما تطرقا إلى زيارة وزير الخارجية الأرميني إلى موسكو المُقرر إجراؤها في 7 ديسمبر المُقبل"، حسب ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وتجددت الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو قرة باغ المتنازع عليه بين البلدين.. وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.