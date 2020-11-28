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رئيس وزراء اسكتلندا تواجه أزمة جراء سعي بلادها لإجراء استفتاء بشأن الاستقلال

زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي نيكولا ستورجن
زعيمة الحزب القومي الأسكتلندي نيكولا ستورجن
واشنطن/ادنبرة - د ب ا:
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 10:20 ص

يبدأ الحزب الوطني الاسكتلندي، غدا الأحد، جلسات مؤتمره السنوى، فيما تواصل رئيس الوزراء نيكولا ستورجن، الضغط على حكومة المملكة المتحدة من أجل إجراء استفتاء آخر بشأن الاستقلال، مع سعيها للمحافظة على وقوف حزبها وراء نهجها متحدا.

ويبدو موقف الزعيمة ستورجن البالغة من العمر 50 عامًا أقوى، حيث إن هناك الآن دعما واضحا من الأغلبية للانفصال عن بقية المملكة المتحدة، كما تكشف استطلاعات الرأى تقدم الحزب على ما يبدو بلا منازع قبل الانتخابات البرلمانية التي سوف تجرى في شهر مايو المقبل. وعزز تعاملها مع جائحة فيروس كورونا شعبيتها مقارنة بنهج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تتمثل المعضلة التي تواجهها ستورجن في أنه في ظل الترتيبات الدستورية الحالية، فإن لندن وليست الإدارة في إدنبرة هى التي لديها الصلاحية إلى الدعوة إلى التصويت على الاستقلال، ورفض جونسون ذلك.

وقال البعض في الحزب الوطني الاسكتلندي، إن اسكتلندا لا تحتاج إلى موافقة للتصويت القانوني ويضغطون على ستورجن للمضي قدما بغض النظر عن الحصول على الموافقة من عدمها.


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