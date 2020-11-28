 الأردن تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية - بوابة الشروق
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الأردن تدين الهجوم الإرهابي في العاصمة الصومالية

علم الأردن
علم الأردن
أ ش أ
نشر في: السبت 28 نوفمبر 2020 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 28 نوفمبر 2020 - 7:45 م

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، التفجير الإرهابي الذي استهدف متجراً في العاصمة الصومالية، مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت - استنكار المملكة لهذا الفعل الإرهابي الجبان، مشددا على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تمييز وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.


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