المغرب يسجل 50 وفاة و4412 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 4412 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ"كوفيد-19"، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 349 ألفا و688 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 298 ألفا و574 حالة.

كما سجلت إحصائيات الوزارة 50 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 5739 وفاة.

وأظهرت إحصائيات الوزارة تعافي 4583 شخصا من المصابين خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع المتعافين في المملكة إلى 298 ألفا و574 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 132 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1032 حالة.