البرهان يتعهد بحماية الفترة الانتقالية في السودان وصولا لانتخابات حرة

تعهد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بحماية الفترة الانتقالية وصولا لانتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا دعمه لحكومة الكفاءات الوطنية المقرر تشكيلها من قبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، وذلك لأداء مهامها الوطنية على الوجه المطلوب.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان اليوم الأحد، أن البرهان التقى مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي لشؤون القرن الإفريقي أنيت ويبر، حيث تطرق اللقاء إلى ضرورة استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وتشكيل المفوضيات والمجالس، خاصة المتعلقة بعملية إجراء الانتخابات.

وشدد البرهان على دعم الجهود المبذولة لعقد حوار شامل مع كافة القوى السياسية بالسودان باستثناء المؤتمر الوطني المحلول.

من جانبها، أكدت المبعوث الأوروبية استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال السياسي في السودان من أجل قيام الانتخابات، خاصة في الجوانب اللوجستية والفنية، مشيرة إلى أن السودان دولة مهمة لأمن الإقليم وأمن البحر الأحمر.