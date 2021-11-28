السفير الأمريكى يزور مصنع مارس ريجلى بمدينة السادس من أكتوبر

قام السفير الأمريكى بالقاهرة چوناثان ر. كوهين بزيارة مصنع شركة «مارس ريجلى» بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تفقد خطوط الإنتاج الحديثة، ودورة التصنيع، ومراكز ضمان الجودة، والتعبئة والتغليف بهدف ضمان التزام المصنع بأدق معايير الصحة والجودة العالمية.

تعتبر شركة مارس ريجلى رائدة عالميا فى صناعة الشوكولاتة والعلكة والنعناع والحلويات بالفواكه والمالكة للعلامات التجارية الشهيرة ®️Galaxy وM & M’s®️ وSnickers®️ وTwix®️ وSkittles®️ وExtra®️ فى أكثر من 180 دولة.

وكان فى استقبال السفير الأمريكى فى المصنع كل من داليا صليب، المدير العام لشركة مارس ريجلى مصر، وغادة فؤاد مدير الشئون المؤسسية والاتصالات بالشركة، وأوبى رحيمى ــ مدير شئون الشركة فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وأسامة هلال مدير المصنع، بجانب عدد من قيادات شركة مارس ريجلى مصر.

وتعليقا على الزيارة، قال السفير جوناثان كوهين: «سعيد بزيارتى لمصنع مارس ريجلى، فشركة مارس لها تاريخ ممتد فى مصر منذ عام 1995، قامت خلالها بضخ بمليارات الدولارات. فاستثمارات تلك الشركة الامريكية فى السوق المصرية تعتبر نموذجا يؤكد عمق واتساع الشراكة التجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية».

وعبرت داليا صليب المدير العام لشركة مارس ريجلى مصر عن سعادتها بالزيارة التى جاءت لتعكس الاهتمام الرسمى بدعم الاستثمار فى مصر على المستوى العملى والمعنوى. وأكدت أن الشركة ملتزمة بهدفها لخلق لحظات مبهجة تجعل العالم مليئا بالسعادة بالإضافة إلى فخرها بريادة الشركة فى صناعة الشوكولاتة والحلويات من خلال تقديم مجموعة مختلفة من المنتجات عالية الجودة للمصريين حتى يستمتعوا بها.

وأضافت: «فى عام، 2016 قامت شركة مارس بزيادة خطوط إنتاجها أربع مرات أكثر وصولا إلى أعلى طاقة إنتاجية، نتيجة لذلك حصل مصنع مارس لأول مرة فى مصر على شهادة LEED الذهبية. علاوة على ذلك استطعنا من خلال استثمارات مارس الجديدة توفير 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030».

وأكدت غادة فؤاد مدير الشئون المؤسسية والاتصالات بشركة مارس ريجلى مصر أنه نتيجة لحزمة السياسات الاقتصادية والتشريعية التى انتهجتها وقررتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة نجحت الشركة فى زيادة استثماراتها حتى وصلت إلى 200 مليون دولار أمريكى وليس هذا فقط بل تم الإعلان فى مارس 2017، عن خطة تحويل مصنع 6 أكتوبر إلى مركز إقليمى للتصنيع والتصدير لشركة Mars Inc.

وأوضحت أن تلك التوسعات التشغيلية ستساهم فى مضاعفة حجم صادراتنا، مع 80٪ من السعة المركبة الإضافية الموجهة نحو الصادرات، فنحن نصدر حاليا ما بين 70 ــ80% من طاقتنا المركبة الإضافية إلى أكثر من 30 سوقا فى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأستراليا».

صرح أسامة هلال ــ مدير مصنع مارس ريجلى مصرــ قائلا: «كثفت مارس جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى مصر، من خلال شهادة LEED التى حصل عليها المصنع لكونه أول مصنع لا ينتج مخلفات يعمل خارج الولايات المتحدة وأوروبا منذ عام 2007، بالإضافة جهود الشركة لترشيد استخدام المياه من خلال وحدة التنقية الموجودة فى المصنع».

وتعمل شركة مارس تعمل فى مجال صناعة الحلويات والشوكولاتة منذ أكثر من 100 عام، حيث بدأت فى واشنطن، ووسعت أعمالها فى الخارج بمنتجات متنوعة شملت أطعمة الحيوانات الأليفة. واليوم، تتكون عائلة مارس من أكثر 100٫000 شخص يعملون فى أكثر من 80 دولة حول العالم ورغم ذلك النمو ظلت مارس شركة خاصة ومشروعا عائليا بدعم مع شركائنا الذين تجمعنا معهم علاقة مثمرة ومترابطة.