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الرئيس الصربي: بلجراد لن تنهي صداقتها مع موسكو وبكين

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
أ ش أ
نشر في: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:12 ص | آخر تحديث: الأحد 28 نوفمبر 2021 - 4:12 ص

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوشيتش اليوم إن صربيا لن تنهي صداقتها مع روسيا والصين أبدًا.
وأوضح الرئيس الصربي - في خطابه بمناسبة الذكرى الـ13 لتأسيس الحزب التقدمي الصربي (الحاكم) - أن "صربيا تسير على الطريق تجاه أوروبا، وهو أمر مهم بالنسبة لنا، لكن صربيا كانت دائمًا تقدر أصدقاءها. لم ندر ظهرنا لأصدقائنا أبدا، حتى عندما كانوا يمرون بأوقات عصيبة، حتى عندما كان من الصعب علينا الصمود امام الضغوط".
وتابع فوشيتش - حسبما ذكرت وكالة (تاس) الروسية للأنباء - "هذا هو السبب في أن صربيا تتلقى غازها بأقل سعر في أوروبا ويمكنها الاعتماد على الدعم الودي من العديد من الدول فيما يتعلق بقضية كوسوفو وميتوهيا. وعلى الرغم من الضغوط، لن تتخلى صربيا صداقتها مع روسيا والصين".
وتحافظ السياسة الخارجية لصربيا على المسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الحفاظ على العلاقات الودية مع موسكو وبكين وتطوير العلاقات مع واشنطن.

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