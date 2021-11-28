عمرو عابد عن أول أعماله الإخراجية: اختيار فيلمي بمهرجان القاهرة شهادة نجاح -حوار

فكرت فى دخول عالم الإخراج منذ فترة طويلة.. وبدأت كتابة سيناريو فيلم روائى طويل

الفيلم اختبار لصداقتى مع كريم قاسم.. وكنت أريد أن يكون الجمهور المصرى أول من يشاهده

عرف الجمهورعمرو عابد كممثل أثبت نفسه بالعديد من الأعمال الشبابية التى لاقت نجاحا كبيرا، وشاركتْ فى مهرجانات دولية ونالتْ جوائز عديدة، ومنذ ذلك الحين أصبح شغوفا بصناعة الأفلام، وبدأ فى اتخاذ خطواته ليصبح مخرجا ومؤلفا إلى جانب كونه ممثلا، وشارك فى العديد من ورش العمل الخاصة بالإخراج وكتابة السيناريو، واختار مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أول أفلامه كمخرج ومؤلف «الحفرة»، ليشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بدورته الـ43، لتكون انطلاقته فى عالم الإخراج.

«الشروق» التقت بالممثل والمخرج عمرو عابد لتتحدث عن كواليس التجربة وكيف استعد لها، ولماذا قرر التوجه إلى الإخراج والتأليف.

* الجمهور عرفك كممثل لماذا قررت التوجه إلى الإخراج؟

ــ فكرة الدخول إلى عالم الإخراج موجودة بداخلى من فترة طويلة، فأنا شغوف ومهتم بصناعة الأفلام عامة بكل جوانبها، وأرى أن جميع طاقم عمل الفيلم يقومون بنفس الشيء، وهو حكى الحدوتة أو القصة، ولكن كل منا على طريقته، وكل دور فى صناعة السينما يحتاج إلى مهارات معينة، ومثلما كنت أحكى القصة كممثل، بدأت تعلّم مهارات الإخراج، والعناصر التى يجب إدراكها لأحكى القصة كمخرج، وكنت مستمتعا وأنا أقوم بكل الأشياء التى أحبها وهى التمثيل والكتابة والإخراج.

* هل ستترك التمثيل من أجل الإخراج وصناعة الأفلام؟

ــ بالطبع لا، أن أتعلم وأمارس شيئا أحبه، لا يعنى ترك الآخر، فمثلما قلت أنا أحب صناعة السينما ككل، ولكن رغبتى فى خوض تجربة التأليف والإخراج كانت ملحة، لذلك اتجهت للتجربة، ولكن لن يؤثر ذلك فى كونى ممثلا وسأظل بالطبع ممثلا.

* حدثنى عن أول تجربة إخراجية لك وكيف استعددت لها؟

ــ قبل أن تأتى هذه الفكرة ببالى، كنت أعمل على نفسى كصانع أفلام، أتعلم الكتابة وأدرس الإخراج، أحاول اكتساب كل المهارات الممكنة التى تمكنى فى النهاية من حكى القصص وصناعة الأفلام، شاركت فى ورشة دهشور لتطوير السيناريو مع المنتجة وصانعة الأفلام لكل من ماريان خورى، وأيمن الأمير، وكتبت المسودة الأولى من سيناريو فيلم طويل بعد الورشة، ولكنى شعرت بحاجتى لإخراج فيلم قصير كتحضير، ومن هنا فكرت كثيرا فيما أريد أن أحكيه حتى أتتنى فكرة الفيلم.

* كيف جاء التعاون مع كريم قاسم كمنتج للفيلم.. وكيف كان العمل بينكم؟

ــ أنا وكريم أصدقاء جدا، تعاونا مع بعض كممثلين، ولكن هذه المرة شعرنا أن كلا منا يقوم بتغيير دوره، فبدلًا من أن يكون كل منّا مسئولا عن الشخصية التى يقدمها، تداخلت المهام، وأصبحت أنا المخرج وهو المنتج، ولكن فى النهاية وبداخلنا كنا نستكمل هوايتنا وحبنا لصناعة الأفلام، وهذه المرة بالطبع كانت الأصعب، لأننى كمخرج لى طلبات واحتياجات من المنتج، فى الوقت الذى يواجه فيها المنتج ضغوطا أخرى، وقد يرى كل منهما الفيلم بطريقة مختلفة، لكن العمل مع كريم كان مختلفا، كنا نتحدث عن الفيلم كثيرا، وقررنا أن نتغافل عن أشياء وألا نخلق بيننا أى مواجهات، لذلك أعتقد أن الفيلم كان بمثابة اختبار قوى لصداقتنا، وبما أننا صنعنا الفيلم ومازلنا أصدقاء، فقد نجحنا فى هذا الاختبار.

* كم استغرق التحضير لفيلم الحفرة؟

ــ استغرق التحضير للفيلم عاما ونصف تقريبا، فمن خلال خبرتى أنا وكريم قاسم كممثلين تعلمنا بأن الفيلم الجيد يحضر له جيدا، لذلك لم نكن فى عجلة من أمرنا، وذلك ساعدنا فى مدة تصوير الفيلم، والتى لم تتجاوز الأيام القليلة، أما فى مرحلة ما بعد الإنتاج، فأخذنا وقتنا الكامل بسبب جائحة كورونا.

* يتقدم لمسابقة الأفلام القصيرة التى يشارك بها الفيلم أكثر من 2000 فيلم.. هل كنت متأكدا من اختيار الفيلم ليكون عرضه الأول بمهرجان القاهرة أم تقدمت بالفيلم لمهرجانات عالمية أخرى بالتوازي؟

ــ قدمت بالطبع فى مهرجانات مختلفة، ولكنى كنت أترقب الإعلان عن الأفلام المشاركة فى مهرجان القاهرة، لأنه واحد من أهم 15 مهرجانا فى العالم، اختيار الفيلم للمنافسة فى مسابقة الأفلام القصيرة هو بمثابة نجاح وفخر لى، بجانب أن هذه القصة نابعة من هذا العالم والمجتمع والشارع المصرى، لذلك أردت أن يراها جمهور القصة أولا، قبل عرضه خارج مصر.

* كيف تتوقع رد فعل الجمهور؟

ــ ما أريده هو رد فعل للجمهور، سواء أحبه أو كرهه، فالأهم هو أن تصل القصة إلى الجمهور، ويخبرنى رأيه بصراحة دون مجاملات وبصوت عال.

* هل سيشارك الفيلم فى مهرجانات أخرى بعد مهرجان القاهرة؟

ــ أعتقد أن الفيلم بدأ رحلته، ومشاركته فى مهرجان القاهرة أراها بداية موفقة، وأتمنى أن تكون المحطات المقبلة قوية ومميزة مثل هذه البداية، ونحن بالفعل قدمنا فى أكثر من مهرجان، وسنعلن عن كل شيء عندما يحين الوقت المناسب.

* تحضر لفيلم روائى طويل.. حدثنى عنه؟

ــ أكتب فيلما روائيا طويلا اسمه «اللى فات مات» بدأت بالفعل فى كتابة السيناريو، وهو الفكرة الأولى التى جاءتنى، ولكنى فضلت خوض تجربة الحفرة أولا، قبل عمل فيلم روائى طويل.

* وهل سيكون متاح للعرض التجارى أم سيشارك بمهرجانات فى الِبداية مثل «الحفرة»؟

ــ أرى أن ذلك قرار سابق لأوانه، فأنا مازلت فى مرحلة كتابة السيناريو، وخطة الفيلم سيتم وضعها عندما يحين الوقت المناسب لذلك.