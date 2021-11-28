أكدت هيئة الصحة العامة الهولندية، اليوم الأحد، إصابة 13 شخصا وصلوا إلى هولندا على متن رحلات جوية من جنوب إفريقيا، أمس الأول، بمتحور"أوميكرون" الجديد، فيما يتم التحقق من إصابة العشرات.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، أنه تم وضع 61 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، في العزل، أمس الأول، بعد وصولهم في آخر رحلتين إلى مطار سخيبول بأمستردام، قبل فرض حظر على الطيران، للتحقق ما إذا كانوا مصابين بالمتحور الجديد.

وأشار المعهد الوطني للصحة العامة، في بيان ، إلى أنه تم التأكد من إصابة 13 شخصا حتى الآن، مؤكدا أن الفحص الكامل لجميع العينات لم ينته، وأنه يمكن العثور على المزيد من الحالات المصابه بأوميكرون في باقي العينات.

وقال المعهد الوطني للصحة العامة في بيان، إن الاختبارات مستمرة على العينات، للكشف عن الحالات المصابة بأوميكرون.

وتم عزل معظم الأشخاص الـ 61 الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في فندق بالقرب من المطار، بينما سمح لعدد صغير بالجلوس في الحجر الصحي في المنزل.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون" على المتحور الجديد لفيروس كورونا، الذي رصد أول مرة في جنوب أفريقيا، كما صنفته "مثيرا للقلق".

وقالت المنظمة، إن هذا المتحور لديه عددًا كبيرًا من الطفرات "بعضها مقلق"، وتشير الأدلة المبكرة إلى زيادة خطر الإصابة به، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

تم الإبلاغ عن هذا المتحور لأول مرة من جنوب إفريقيا في 24 نوفمبر الماضي، ورصدت العديد من الحالات المصابه به في بوتسوانا وبلجيكا وهونج كونج وإسرائيل.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية، أن الأمر سيستغرق بضعة أسابيع لفهم تأثير المتغير الجديد، حيث يعمل العلماء على تحديد مدى قابليته للانتقال.