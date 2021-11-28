أنتوني فاوتشي: يتعين علينا الاستعداد لمواجهة تفشي أوميكرون

أعلن مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، اليوم الأحد، أنه يتعين على المواطنين الاستعداد لفعل أي شيء وكل شيء في سبيل مواجهة تفشي أوميكرون، السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال فاوتشي، في تصريحات إعلامية أوردها موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، إنه من السابق للأوان التحدث عما إذا كنا بحاجة إلى فرض عمليات إغلاق أو اتخاذ إجراءات جديدة.

يذكر أن علماء في جنوب أفريقيا أكدوا اكتشاف متحور جديد من كورونا، كما أرجعوا السبب إليه في زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

وأعرب العلماء إلى جانب الحكومة عن قلقهم إزاء ظهور سلالة "B.1.1.529"، حيث تحتوي هذه السلالة على عدد كبير من الطفرات ولديها القدرة على الانتشار بسرعة كبيرة.