تبون يستقبل رئيسة حكومة تونس



استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، نجلاء بودن، التي تزور الجزائر ليوم واحد.



حضر اللقاء، عن الجانب الجزائري، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، ووزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف، وعن الجانب التونسي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي.



كانت بودن، وصلت في وقت سابق اليوم إلى الجزائر، وأجرت محادثات مع الوزير الأول الجزائري بن عبد الرحمان، "سمحت بالإشادة عاليا بعمق علاقات الأخوة والتضامن التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مع استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي على ضوء توجيهات قائدي البلدين الرامية إلى تحقيق المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة".



وأوضح بيان لمكتب الوزير الأول الجزائري، أن الطرفين جددا "عزمهما على تنشيط آليات التعاون الثنائي ومتابعة مختلف المشاريع المشتركة وتعزيز المبادلات الاقتصادية، لاسيما خلال الاستحقاقات الثنائية المقبلة، وعلى رأسها اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية".