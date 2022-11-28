كأس العالم 2022: مشجعون مغاربة يثيرون شغبا في بروكسل بعد فوز فريقهم على بلجيكا

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن بعض المشجعين كانوا مسلحين بالعصي، وإن صحفيًا "أصيب في وجهه بسبب الألعاب النارية".

تم حشد حوالي مائة ضابط شرطة، بينما تم تحذير السكان بتجنب مناطق معينة من وسط المدينة، وأغلقت محطات المترو وبعض الشوارع للحد من انتشار العنف.

وحلقت مروحية مراقبة فوق المدينة قبل عودة الهدوء حوالي الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش). وشاهد صحفي من وكالة فرانس برس متظاهرين يحرقون سيارة وصناديق قمامة، وعددا من الدراجات الكهربائية.

وقال عمدة بروكسل، فيليب كلوز، على تويتر "أدين بأشد العبارات الأحداث التي وقعت بعد ظهر هذا اليوم. لقد تدخلت الشرطة بالفعل بحزم. لذلك أنصح بعدم قدوم المشجعين إلى وسط المدينة. الشرطة تبذل كل ما في وسعها للحفاظ على النظام العام".

وتابع "لقد أمرت الشرطة باعتقال مثيري الشغب".