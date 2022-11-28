وزير أوكراني: 77 سفينة تنتظر في ممر الحبوب بتركيا بسبب بطء عمليات التفتيش

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكنسدر كوبراكوف، إن 77 سفينة محملة بالحبوب تنتظر في طوابير التفتيش في تركيا حاليا.



وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفوم"، اليوم الاثنين، أن كوبراكوف كتب في منشور على موقع "فيسبوك": "تم تمديد مبادرة الحبوب لمدة 120 يوما، لكن روسيا لا تزال تمتلك الأدوات للحد من قدراتها بشكل مصطنع".



وقال الوزير الأوكراني إنه نظرا لموقف روسيا، قلت عمليات التفتيش اليومية بمقدار خمس مرات، عما كانت عليه من قبل، وتستغل موانئ منطقة أوديسا ما يصل إلى 50% من طاقتها.



وأضاف أنه نتيجة لذلك، من المتوقع ألا تتجاوز صادرات أوكرانيا ثلاثة ملايين طن من الحبوب في نوفمبر الجاري. في المقابل، وصلت الصادرات في أكتوبر الماضي إلى 4.3 مليون طن، وتمكنت أوكرانيا من الناحية الفنية من تصدير ستة ملايين طن شهريا.



ناقش كوبراكوف سبل تعزيز مبادرة الحبوب وتوسيع قدراتها مع السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك، ومنسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيمس أوبراين.



وقال كوبراكوف: "من الناحية الاستراتيجية، لا ينبغي أن نسرع عمليات التفتيش في مضيق البوسفور فحسب، وإنما يجب أيضا إشراك موانئ ميكولايف في المبادرة، وتمديد الاتفاقية لمدة عام على الأقل. أما بالنسبة لإشراك موانئ ميكولايف في المبادرة، فقد قدمنا رسميا اقتراحا للأمم المتحدة وتركيا لدراسة إجراء تغييرات في المبادرة".