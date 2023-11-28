رئيس CIA يصل قطر ويروج لصفقة تبادل كبيرة مقابل وقف إطلاق النار

وصل رئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، إلى قطر للترويج لـ "صفقة تبادل أسرى كبيرة بين إسرائيل وحماس"، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.



والهدف، وفقا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، هو أن الصفقة المقبلة ستشمل أيضا الجنود وأسرى أمنيين فلسطينيين، وكذلك موعد وقف إطلاق النار.



وقال أحد كبار المسئولين الأمريكيين لموقع يديعوت احرنوت: "نريد تمديد وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى. ألا تريدون ذلك؟ إنه في مصلحة الجميع ونحن نعمل على ذلك بكل ما أوتينا من قوة. لا نعرف كيف".



وتابعوا: "إن الضرر الذي لحق بحماس كبير، ومن المهم الآن إطلاق سراح الجميع".