عودة خطوط الاتصال بخدمات الطوارئ في إسرائيل بعد تعطلها الليلة الماضية

أفادت وسائل إعلام محلية إسرائيلية اليوم الثلاثاء، بأن عطلا أصاب العديد من خطوط خدمات الطوارئ في إسرائيل الليلة الماضية، وبأنه استمر نحو ثلاث ساعات.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" ومنافذ إخبارية أخرى عن الشرطة القول إن سبب العطل كان "خطأ مؤقتا"، غير محدد.



وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن رقم هاتف خدمات خدمات الإسعاف لم يكن متاحا.



وقالت "جيروزاليم بوست" إن رقم الطوارئ الخاص بفرقة الإطفاء تعطل، مضيفة في منشور على موقع إكس للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا)، أن "أرقام هواتف الخدمات الرئيسية في إسرائيل، مثل منظمة نجمة داوود الحمراء للإنقاذ وإدارتي الشرطة والإطفاء، توقفت كلها بسبب عطل سيبراني محتمل".



وأفادت التقارير الإعلامية بأنه رغم ذلك، كان من الممكن التواصل مع عدد من الهيئات عبر أرقام احتياطية.