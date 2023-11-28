الصحة العالمية: هدنة غزة أتاحت لنا رصد هشاشة النظام الصحي في القطاع

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط، إنّ المنظمة رصدت خلال الهدنة الإنسانية، مدى هشاشة النظام الصحي في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن الكثير من المستشفيات توقّف تباعا عن العمل سواء بسبب الاستهداف المباشر أو جراء نقص الإمدادات الرئيسية مثل الوقود أو نقص المستلزمات الطبية.

وأشار إلى توقف عدد من المراكز الصحية بما يصل إلى نسبة 70% من إجمالي المراكز المتوفرة في القطاع.

ولفت إلى معاناة القطاع، نقص في إمدادات الحياة الأسياسية مثل الماء والغذاء والوقود بجانب الأمان في عموم قطاع غزة.

وعبر عن مخاوف بخصوص الأصحاب وليس فقط المرضى، موضحا أن مليوني مواطن من بين 2.1 مليون نسمة فقدوا المأوى، وأغلبهم يقطنون في أماكن إيواء ضيقة جدا.

وشدد على أن هذه المراكز لا ترقى لاستقبال هذا العدد الكبير من النازحين من المواطنين الفلسطينيين.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة تتضمن وقفا تاما لإطلاق النار، على خلفية اتفاق وصفقة تبادل أسرى عقدت بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.

وباستكمال عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين في الدفعة الرابعة، تكون إسرائيل أطلقت سراح 150 أسيرا فلسطينيا من سجونها، مقابل إطلاق حماس 50 إسرائيليا.

وبينما كان مقررا أن تنتهي الهدنة الإنسانية صباح الثلاثاء، اتفقت الأطراف المعنية على تمديدها ليومين إضافيين يشهدان الإفراج عن عدد إضافي من الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين.