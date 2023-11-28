البنتاجون: أوستن دعا في اتصال مع غالانت إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

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دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إلى عدم توسيع نطاق التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة زيادة المساعدات المسموح بإدخالها إلى قطاع غزة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون): "أجرى الوزير لويد أوستن اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للاطلاع على المستجدات بشأن استعادة الرهائن والتوقف العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي في غزة"

وأضاف البيان "طرح الوزير مستجدات بشأن المساعدات الأمنية الأمريكية لإسرائيل، وشدد على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية المدخلة إلى قطاع غزة، ودعا الفاعلين الدوليين والفاعلين من غير الدول إلى تجنب توسيع نطاق الصراع الحالي، كما طرح أوستن مستجدات بشأن جهود الولايات المتحدة لحماية قواتها ومصالحها عبر منطقة الشرق الأوسط".

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومين إضافيين.

وبلغ مجموع المفرج عنهم من قبل حماس 69 أسيرا، بينما بلغ مجموع من أفرجت عنهم إسرائيل 150 أسيرا من النساء والأطفال، ضمن التزامات الأيام الأربعة الأولى لاتفاق الهدنة الذي توصل إليه الطرفان بوساطة قطرية مصرية أمريكية، ودخل حيز التنفيذ صباح الجمعة الماضي.