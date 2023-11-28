تلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقريراً من مديرية التربية والتعليم، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس، في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي أعده محمد عبدالتواب وكيل الوزارة، الإشارة إلى زيارته المفاجئة التي أجراها، اليوم الثلاثاء، لمدرسة الجزيرة الابتدائية التابعة لإدارة تعليم بني سويف، حيث تفقد حجرات الدراسة، ومعامل الأوساط، والأنشطة المختلفة، فضلاً عن لقاء عدد من التلاميذ وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار، مستمعا لآرائهم حول العملية التعليمية ومستوى امتحان شهر نوفمبر، والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة، ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف، وسجلات الأمن، والإجازات، وجداول تشغيل المعامل والمكتبة، وسجلات الجمعية التعاونية.

وخلال الزيارة، تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها، على إثرها قرر وكيل الوزارة إحالة إدارة المدرسة للتحقيق، بمعرفة الشئون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة، بجانب نقل أحد المعلمين بالمدرسة وإحالته للتحقيق لاستخدامه العقاب البدني بالمخالفة لقرارات وتعليمات الوزارة.

كما تابع سير العمل بديوان عام إدارة تعليم بني سويف، ويرافقه أحمد عزت مدير عام الإدارة، مكاتب وأقسام الإدارة؛ للاطمئنان على انضباط العاملين والالتزام بالمواعيد الرسمية.

كما التقى بعدد من المواطنين المترددين على ديوان الإدارة؛ للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا مع مديري المراحل ورؤساء الأقسام؛ لمناقشة المخالفات والسلبيات التي تم رصدها خلال زيارته المدرسة، محاولا إيجاد الحلول السريعة، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، وعدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة أن يقوم كل فرد بأداء دورة المنوط به في المنظومة التعليمية على أكمل وجه.