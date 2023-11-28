 فرنسا تفرض قيودا على التدخين وتعتزم زيادة سعر علبة السجائر إلى 13 يورو - بوابة الشروق
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فرنسا تفرض قيودا على التدخين وتعتزم زيادة سعر علبة السجائر إلى 13 يورو

(د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 9:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 28 نوفمبر 2023 - 9:40 م

أكدت فرنسا أنها بصدد فرض قيود على التدخين في الأماكن العامة كما تعتزم زيادة سعر علبة السجائر إلى 13 يورو (14.3 دولار).

وأعلن وزير الصحة أوريلين روسو في باريسال، اليوم الثلاثاء، أن حظر التدخين سيمتد ليشمل الشواطئ والمتنزهات والغابات والأماكن العامة مثل المدارس.

كما سيتم حظر السجائر الإلكترونية التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال روسو إنه ستتم زيادة سعر علبة السجائر من 11 يورو إلى 13 يورو بحلول عام 2027.

وتابع وزير الصحة الفرنسي، أن الهدف من هذه الخطوة هو إبعاد استهلاك التبغ عن الأماكن العامة وإنهاء سخافته.

يذكر أن هناك نحو 200 حالة وفاة يوميا في فرنسا ترجع إلى استهلاك التبغ، ولذلك يجب أن يحصل السكان أيضا على دعم أكبر للإقلاع عن التدخين.

وعلى سبيل المثال، يجب أن تكون الصيدليات قادرة على وصف علاجات بديلة للنيكوتين، حسبما قال الوزير في عرض استراتيجية مكافحة التدخين.

ولا يزال مواطنو فرنسا يدخنون السجائر بشكل أكبر نسبيا من دول أخرى.

ووفقا لأحدث إحصائيات الاتحاد الأوروبي، تبلغ نسبة الأشخاص الذين يدخنون يوميا في فرنسا 22.1% من السكان، مقارنة بـ15.9% في ألمانيا، في حين يبلغ متوسط المدخنين يوميا في الاتحاد الأوروبي 19.1%.

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