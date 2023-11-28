وزيرة الصحة الفلسطينية: 470 جريحا من غزة استقبلتهم المستشفيات المصرية

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إن 470 جريحا من قطاع غزة تم استقبالهم حتى الآن في المستشفيات المصرية.

وأعربت الوزيرة الكيلة خلال تفقدها للجرحى في المستشفيات المصرية، عن أملها في أن يتم التنسيق لخروج المزيد من الجرحى خلال الأيام المقبلة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشارت إلى أن 35 ألف جريح من قطاع غزة بحاجة إلى العلاج، مشيدة بالجهود المصرية، خاصة وزارة الصحة، التي يتم التواصل معها بشكل دائم، والتي سخّرت إمكانياتها لاستقبالهم.

وتطرقت إلى المنظومة الصحية المدمرة في القطاع بسبب العدوان، قائلة إن هناك 26 مستشفى من أصل 35 خرجت عن الخدمة، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن حصيلة الشهداء وصلت حتى الآن إلى 16 ألف شهيد، و35 ألف جريح، وهناك 6000 مفقود، مؤكدة أن قطاع غزة بحاجة إلى الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وشددت على ضرورة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، الذي يعاني شحا شديدا في التغذية، والإعاشة، والافتقار إلى الأدوية واللوازم الطبية.