ملتقى الأقصر الدولي للتصوير يبدأ فعاليات دورته الـ17

انطلقت فعاليات الدورة السابعة عشر لملتقى الأقصر الدولي للتصوير بمشاركة 25 فنانا تشكيليا من المعروفين بتمبزهم في مجال التصوير الزيتي في مصر والعالم.

يشارك في الملتقي الذي تستمر فعالياته حتى 7 ديسمبر المقبل 10 تشكيليين مصريين، وهم عصام معروف، عبد الوهاب عبد المحسن، احمد عبد الفتاح، ادهم البدوى، أحمد يحيى البدوى، محمد صبرى بسطاوى، بانسية أحمد، دينا عبد النبى، هشام عبد العزيز، وعقيلة رياض.

بالإضافة إلى 5 فنانين من الدول العربية، وهم شهد الرز من سوريا، وجود الزوايده "الاردن"، وطارق كمال الدين "السودان"، وآمنة نصيرى "اليمن" وابتسام الصفار من قطر.

فيما يشارك 10 فنانين أجانب هم: برهان احمدى "مقدونيا"، وأبو بكر نكشيدى "موريشيوس"، وجوستينا فارفاس "بولندا"، وأولجا مولر "روسيا"، وسفيلتلا رادولوفا "بلغاريا"، وأداما بوى "السنغال"، وفاهيدة حسنة نيمنبيغو "الجبل الأسود"، وجونا ديفدى "ألبانيا"، وجو آن مورنينج "الولايات المتحدة الأمريكية" وهارش أغراوال من الهند.

يقام الملتقى بالتعاون بين صندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة