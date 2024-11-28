ألمانيا تعيد نشر أنظمة الدفاع الجوي باتريوت في بولندا

تستعد ألمانيا، لإعادة نشر نظام الدفاع الجوي "باتريوت" مؤقتا في بولندا، بحسب معلومات تلقتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الخميس.

ومن المقرر أن تبدأ المهمة التي تنفذها القوات المسلحة الألمانية "البوندسفير"، في يناير المقبل.

وتشمل الخطة نشر جنود وأنظمة أسلحة بصفة مؤقتة في منطقة رزيسزو في جنوب شرق بولندا، حيث ستبدأ التحضيرات والاستطلاعات خلال الأيام المقبلة.

وكانت ألمانيا، قد نشرت نظام "باتريوت" الألماني سابقا في بولندا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2023.

وخلال هذه الفترة، قام نحو 320 فردا من الجيش الألماني بتشغيل ثلاثة أنظمة باتريوت في موقعين بالقرب من زاموشتش، على بعد 33 كيلومترا غرب الحدود الأوكرانية، لحماية المجال الجوي للبلاد بعد أن أسفر هجوم بالصواريخ على قرية بولندية بالقرب من الحدود عن مقتل شخصين في نهاية عام 2022.

وبولندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، هي حليف سياسي وعسكري مهم لأوكرانيا المجاورة، التي تتعرض لهجوم من قبل روسيا.