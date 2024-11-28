ميقاتي: نريد ضغطا يوقف خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار

طالب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بممارسة ضغط على إسرائيل "لوقف خروقها لوقف إطلاق النار التي تسببت اليوم بسقوط جرحى وأضرار مادية جسيمة".

وشهد اليوم الثاني لاتفاقية وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله العديد من الخروقات الإسرائيلية، حيث قصف جيش الاحتلال ما وصفها بأنها منشأة لتخزين الصواريخ لحزب الله في جنوب لبنان، كما استهدف سيارة في بلدة حدودية، وقصفت مدفعيته عدة بلدات ومواقع في جنوب لبنان، فيما اتهم الجيش اللبناني إسرائيل بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله "عدة مرات، بحسب شبكة الجزيرة الإخبارية.

وفي أول هجوم من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح أمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين صواريخ متوسطة المدى قرب صيدا جنوب لبنان، مؤكدا تواصل انتشاره في المنطقة، وذلك بعد يوم واحد من بدء وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وقال الجيش في بيان: "قبل فترة قصيرة، تم رصد نشاط في منشأة يستخدمها حزب الله لتخزين الصواريخ المتوسطة المدى في جنوب لبنان، وتم إحباط التهديد بواسطة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي".