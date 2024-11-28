تساقط كثيف للثلوج في سول لليوم الثاني على التوالي

غطت الثلوج الكثيفة العاصمة الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، وشهدت بعض مناطق إقليم جيونججي المحيط بسول سقوط ما يصل إلى 40 سنتيمترا من الثلوج، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وتم إصدار التنبيه من الثلوج الكثيفة في معظم مناطق جيونججي، بينما تم رفع التنبيه من الثلوج في سول صباح اليوم، مع وصول سمك الثلوج المتراكمة إلى 5ر47 سنتيمتر في يونج إين، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب سول، ونحو 2ر40 سنتيمتر في حي جواناك و1ر27 سنتيمتر في حي سيونجبوك في سول.

وكان أمس الأربعاء قد شهد أقوى تساقط للثلوج في سول خلال شهر نوفمبر منذ بدء رصد الأرصاد الجوية الحديثة في عام 1907، حيث بلغ سمك الثلوج 5ر16 سنتيمتر، بحسب "يونهاب".

وتساقطت الثلوج في سول اليوم الخميس بما يصل إلى 6ر28 سنتيمتر حتى الساعة الثامنة صباحا، وهو أمر نادر ليس فقط خلال شهر نوفمبر، ولكن في الشتاء بشكل عام.