نفى المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، صحة تصريحات سابقة صادرة عن الشعبة، بشأن أن «كارت الشحن فئة 100 جنيه سيمنح العميل رصيدا بقيمة 45 جنيها»، مؤكدا استحالة حدوث ذلك.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كل الزوايا» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الخميس، «عمره ما ينفع يكون صحيح»، متابعا: «حتى في حال زيادة الأسعار، فلن يطرأ تغيير على سعر الكارت نفسه، أي أن كارت الـ 100 جنيه الذي يمنح رصيدا بقيمة 70 جنيها؛ سيظل كما هو».

وتابع: «ما سيحدث في حال موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة الأسعار، فإن الزيادة ستكون في تكلفة الدقيقة أو باقة الإنترنت، على سبيل المثال، إذا كانت باقة الإنترنت بسعر 70 جنيها تمنح 5 جيجابايت، قد تصبح 4 أو 3 جيجابايت، وكذلك قد يزيد سعر الدقيقة من 14 قرشا إلى 15 أو 16 قرشا، وبالتالي الكارت الـ 100 دقيقة مثلا يكون 70 أو 60 دقيقة».

وأوضح أن الشركات ستعدل سعر الخدمة لا سعر الكارت، مشيرا إلى زيادة الأسعار بالفعل في بداية العام الجاري، ولكن المواطن لم يشعر بذلك لأن التغيير طال سعر الخدمة.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طرح في أكثر مناسبة منذ عام 2012 إمكانية وقف الهواتف الواردة من الخارج.

وأكد أن الهواتف الموجودة حاليا لن تتأثر بهذا القرار في حال صدوره، موضحا أنها ستطبق على الهواتف التي ستستورد بعد صدور القرار مع منح فترة سماح للاستخدام الشخصي وبعده سيعتين عليه دفع رسوم لاستخدام الهاتف في مصر، منوها أنه لم يصدر أي قرار رسمي بهذا الشأن حتى الآن.