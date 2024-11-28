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أعداد جريدة الشروق
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أكسيوس: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بالضرب قرب صيدا اللبنانية

هدير عادل
نشر في: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:39 م | آخر تحديث: الخميس 28 نوفمبر 2024 - 6:39 م

نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، عن مسئول إسرائيلي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقا بالغارة الجوية على مجمع صاروخي تابع لحزب الله اللبناني قرب صيدا، يوم الخميس.
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه شن هجوماً على مجمع تابع لحزب الله في لبنان بعدما حدد ما وصفه بـ"نشاط إرهابي في منشأة حيث يتم نشر الصواريخ". ويعتبر هذا أول هجوم من نوعه منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ صباح الأربعاء.
وبدأ عند الساعة الرابعة فجر الأربعاء بتوقيت بيروت، سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم.

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