إطلاق سراح وسام شعيب طبيبة كفر الدوار بعد إخلاء سبيلها بكفالة

• قاضي المعارضات يقرر إخلاء سبيلها على ذمة القضية بكفالة 10 آلاف جنيه

أطلقت الجهات الأمنية سراح وسام شعيب طبيبة كفر الدوار صاحبة فيديو الادعاء بانتشار حالات الزنا.

جاء ذلك بعدما قرر المستشار محمد نجا، رئيس محكمة كفر الدوار الجزئية، إخلاء سبيل وسام شعيب بكفالة 10 آلاف جنيه، عند نظر تجديد حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وتملك النيابة العامة مستقبلا سلطة كاملة في إحالة وسام شعيب للمحاكمة من عدمه.

وكانت نيابة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قررت حبس طبيبة أمراض النساء بكفر الدوار لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم تجديد الحبس لها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت قد أعلنت النيابة العامة عن إجراء تحقيقات مكثفة حول الواقعة وظروفها، بالتعاون مع مباحث الاتصالات.

ووجهت النيابة العامة، إليها عدة اتهامات، من بينها التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية بهدف الإخلال بالنظام العام، ونشر أخبار كاذبة تؤدي إلى تكدير السلم والأمن العام، بالإضافة إلى سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لزعزعة استقرار الشعب المصري.

وألقي القبض علي وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بكفر الدوار، بناءً على مقطع فيديو نشرته على حسابها الشخصي على Facebook، تكشف فيه حمل بعض الفتيات بدون زواج شرعي.

ومن جانبها، أكدت الطبيبة في تصريحات صحفية قبل القبض عليها، أن نية نشر الفيديوهات كانت نبيلة وأنها لم تكشف عن أي تفاصيل شخصية للمرضى.

كما أشارت في تصريحاتها، إلى أن هدفها من النشر كان توجيه نصائح للأسر وأولياء الأمور للحفاظ على استقامة أبنائهم وبناتهم في المجتمع.